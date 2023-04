Football - P1 : Non, Wanze/Bas-Oha n’a pas encore abdiqué dans la course au titre

Et il le faudra s’ils veulent aller décrocher les lauriers. Car l’écart avec Elsaute est monté à cinq unités alors qu’il ne reste plus que trois rencontres à disputer. "Ce serait mentir de dire qu’on ne croit plus au titre, rétorque Jean-Yves Mercenier. Ce sera dur, mais, mathématiquement, tout est encore possible. On va se donner à fond pour encore y croire. Les joueurs ont soif de compétition, ils s’entendent à merveille. C’est cette ambiance dans le groupe qui nous permet de nous transcender et d’évoluer au niveau qui est le nôtre."

Car, face à Aubel et Hannut, il n’aura finalement pas manqué grand-chose. "Il n’y a pas de relâchement dans le chef de mes joueurs. Contre Aubel, on a failli en première mi-temps avant de relever la tête. Et, ce jeudi, nous n’avons pas été récompensés. On continuera de toute façon à prester comme cela jusqu’en fin de saison. C’est comme ça qu’on en est là et il faut continuer comme cela."

Pour encore y croire, Wanze/Bas-Oha a donc tout intérêt à revenir d’Eupen avec les trois unités de la victoire. "Mais c’est une équipe dont il faut se méfier, prévient Jean-Yves Mercenier. Ils proposent un football positif, en allant vite vers l’avant avec des attaquants qui sont bien. " Sans oublier que les Eupenois conservent encore une petite chance de décrocher un ticket pour le tour final…

Arbitre: Michaël Vitiello, assisté de Sébastien Henikenne et Freddy Solheid.

WANZE/BAS-OHA: H.Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam, Denorme, Moulin, Mottet, Gilson, Honay, Pessotto, Louis, Biscontini, Goosse, Chabot + un joueur à désigner. Moureaux (ischios) et Henrotte (mollet) sont blessés. Neerdael (raisons privées) est absent.