"Les joueurs ne sont plus concernés car il n'y aura pas de tour final", assure Marc Segatto

Contre Tubize, le Verlainois sait que ça ne sera pas facile. " C’était une équipe annoncée comme favorite. On avait réussi à gagner à l’aller. C’est un bel adversaire, qui joue sur un terrain très grand. Il y aura beaucoup d’espaces, on n’est pas habitué, commente le joueur des Taureaux. Il va falloir bien travailler en groupe. C’est une des meilleures équipes du championnat, mais on a montré qu’on est capable d’aller gagner partout."

Il n’a toujours pas marqué

Nicolas Cubedo revient sur sa saison et celle de son équipe. " Je fais enfin un championnat complet, sans blessure. Le coach est très content de moi. Mais il y a un gros point noir malgré tout, c’est que je n’ai pas encore marqué. Je suis à 7-8 assists mais il me faudrait 3-4 goals en plus pour une belle saison accomplie. Ca fait 20 matchs que j’attends ce premier goal (rires). Au niveau de l’équipe, c’est une saison magnifique. Il n’y a rien à dire d e plus, c’est juste magnifique." raconte le principal intéressé. Du côté du coach Marc Segatto, on s’attend à un match difficile. "C’est une belle équipe qui sait jouer au football. Ça sera un match compliqué, comme tous les prochains qui nous attendent. On n’aborde pas la rencontre de la meilleure des manières. Les joueurs ne sont plus vraiment concernés étant donné qu’il n’y aura pas de tour final."

Une fin de saison assez spéciale chez les Taureaux.

Arbitres: Antoine Delaye assisté de Thibaut Hoste et Nicoles Picman

VERLAINE: Dengis, Limbourg, Debra, Ramadani, Doyen, Choukri, Barry, Cubedo, Jamar, Gilsoul, Gosselain, André, Constant, Rhukengane, Mievis, Van Hove