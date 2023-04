Handball - Pour Amay, la donne est claire: vaincre ou descendre en LFH

En clair, sans victoire, c’est adieu la D2 ! "C’est une évidence, confirme le président Bernard Destexhe. À Beyne, je n’ai pas reconnu l’équipe qui avait, la semaine précédente, pris, avec la manière, la mesure de Pelt. Il n’y avait ici aucune motivation, aucune envie alors qu’avec cette victoire, nous pouvions jouer relax les deux dernières rencontres."

On est loin de ce qui avait été annoncé en début de saison, avec l’objectif de jouer les play-off et de viser la montée. Maintenant, le matricule 74 est au pied du mur. Cette semaine a été mise à profit par le bouillant président pour recadrer les joueurs sur le mental et l’importance de l’enjeu tandis que le coach lui restait concentré sur le match. "Dès mardi, avant l’entraînement, j’ai parlé au groupe. Il faut une mobilisation générale et j’ai fait en sorte de réanimer la flamme mosane. C’est un fait qu’on n’est pas à notre place, qu’on devait être en play-off, mais c’est ainsi. On doit assumer et ne plus se demander pourquoi nous en sommes là. Je reste super motivé comme président et j’ai senti que le groupe en veut aussi. De toute façon, il n’y a pas de solution, il faut la victoire point barre. Même avec un nul on est descendant. Maintenant, on a battu deux fois Pelt cette saison. Alors pourquoi pas une troisième fois ?"

Pour cette rencontre, le coach devrait compter sur l’ensemble de son groupe. Du côté limbourgeois, comme la Beneleague joue samedi, il se peut que certains joueurs, et ce n’est pas une bonne nouvelle, viennent renforcer la D2.

HC AMAY : Saghir, Pucci, Agnello, Brialmont, Destexhe, De Cecco, Khaldi, Mollatte, Philouze, Tilman, Tillière, Thirion, Tzenoff, Vancosen, Vieira.