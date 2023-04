Geer B champion ce dimanche en P4A? Voici les différents scénarios

Un scénario qui s’annonce peu probable. "Oui, on ne sera pas champion ce week-end, assure Arnaud Danon, le coach geerois. Pour nous, cela ne change strictement, on veut tout gagner. Après la mauvaise prestation de mes joueurs le week-end dernier, je veux absolument voir une révolte dans le chef de mon équipe. On a fait une mise au point ce mardi à l’entraînement, les gars ont pris conscience de l’enjeu. J’ai ressenti un peu plus de pression que d’habitude."

En face, Jonathan Huens, le coach de Wasseiges B, ne se fait guère d’illusion. "On sera en roue libre car nous n’avons plus rien à espérer, dit-il. Geer B, après sa défaite, voudra absolument relever la tête et je m’attends à une rencontre très compliquée. " D’autant que le noyau de Wasseiges B est étriqué, avec plusieurs suspendus. "Je ne sais pas encore comment on va faire mais je vais trouver des solutions. On ne veut pas bâcler cette fin de saison…", note Jonathan Huens qui espère ne pas prendre une casquette.

Arbitre : Jamal Ouarab.

GEER B : Vrijdags est suspendu, le reste du noyau est disponible.

WASSEIGES B : T. Marchal, R. Heysecom et Ersnt sont suspendus. Le reste du noyau est disponible.