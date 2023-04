Football - P3A: Trois points sinon rien pour Oreye

Vous la sentez, cette bonne odeur qui approche ? Cette odeur de barbecue d’avant-match, de foules présentes pendant que le soleil de mai frappe en force ? Et bien, cette sensation, qui correspond parfaitement au tour final… ce n’est pas ce dimanche qu’on va la connaître. Et pourtant, quand on voit l’affiche qui est proposée, on pourrait en douter: Couthuin-Oreye. Les deux équipes éliminées la saison passée en demi-finale des barrages en vue de la montée jouent de nouveau gros ce week-end. Et plus particulièrement Oreye qui, malgré un super noyau et des ambitions débordantes en début de saison, est actuellement en ballottage défavorable en vue du Top 5.