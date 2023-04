Football (P2A) - Manu Wilmet: "Si on ne bat pas La Clavinoise, notre place n’est plus en P2"

Mais pour gagner, il faudra marquer ce qu’Ouffet, qui est en panne de but depuis 360 minutes, éprouve beaucoup de difficultés à faire. "Nous avons la plus mauvaise attaque, mais nous devons trouver des solutions. Ma confiance en mon groupe est en tout cas intacte. On travaille du mieux qu’on peut et on n’est pas spécialement stressé. On ne s’attend pas non plus à ce que les Bordeaux débarquent démobilisés. Cela reste un derby et, pour certains, c’est le match de l’année."

Alors, démobilisée ou non La Clavinoise qui est désormais reléguée ? "Nous allons essayer de faire de notre mieux mais on a bien vu que, ces dernières semaines, cela ne suffisait pas. Et plusieurs jeunes sont repris car je compte pas mal de blessés", ponctue le coach clavinois.