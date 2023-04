Football – P2A: Arnaud Spronck mettra un terme à sa carrière à l’issue de cette saison

En effet le capitaine huccorgnois a décidé, alors qu’il fêtera ses 37 ans début juin, de mettre un terme à sa carrière à l’issue de cette saison. "Je pense avoir fait le tour de la question et je n’ai pas envie de faire l’année de trop, confie celui qui a marqué près de 250 buts en championnat avec les Jaune et Noir. Je ne prends plus autant de plaisir qu’avant et j’ai surtout envie de faire autre chose. Je vais notamment être T2 des U16 IP de Hannut en compagnie d’un ami."

Huccorgne, Couthuin, Wanze, Wanze/Bas-Oha, Huccorgne, Braives et enfin un troisième passage à Huccorgne: tout au long de sa carrière, Arnaud Spronck aura marqué le football provincial de son empreinte par son sourire et sa sympathie. Bonne route Arnaud ! "Mais avant cela, je vais évidemment terminer la saison avec un sauvetage à la clé ", conclut-il.