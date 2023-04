Football - P1: Une nouvelle rencontre capitale en vue du tour final pour Hannut

Avec un haut de classement on ne peut plus serré, chaque match va être décisif pour Hannut. Chaque point pris vaut de l’or. Face à un adversaire coriace, Mathys Leloux sait que ça sera un match compliqué. "Le classement ne veut rien dire. On a justement presque plus de mal contre les"petites"équipes, que contre les"grosses". On veut juste gagner, rien d’autre ne nous intéresse. On va jouer à fond, on joue de la même manière peu importe l’adversaire" explique-t-il.