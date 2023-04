Football (P1) - Nicolas Massart (Faimes): "On doit être plus solidaire que jamais"

Malgré une descente officiellement actée en P2 en vue de la saison prochaine, Faimes ne veut pas bâcler sa fin de championnat. "C’est sûr que c’est compliqué dans la tête, mais on essaye de garder un maximum de personnes concernées, explique Nicolas Massart. On doit être plus solidaire que jamais. C’est un match à enjeu des deux côtés. Aussi bien pour nous, qui ne voulons pas gâcher la fin de saison, que pour eux, qui veulent le tour final."