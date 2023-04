Football (P1): le match de la saison pour Fize, c’est à Ster

Si à Fize, on calme les choses, cette rencontre est clairement le tournant de la saison pour tous. Après une campagne 2021-2022 marquée par une non-qualification pour le tour final, cette saison, à placer sous le signe de la difficulté, ne semblait pas accoucher d’un tel dénouement possible. Mais les faits sont là: Fize peut encore se qualifier. "Oui, je sais ça, et mes coéquipiers aussi, avoue Robin Demaerschalk, auteur des deux buts de l’aller pour une victoire signée 1-2. Mais on ne pense pas à ça, comme on ne pense pas au maintien. On est focus sur un match, celui-là puis un autre. On sait que si on est battu, c’est fini pour nous le tour final. Par contre, si on gagne, on relance tout. "

Sans aucun regret, de toute façon. "Quoi qu’il arrive, cela aura été une saison spéciale, avoue Robin Demaerschalk. Ce ne fut pas facile mais je me suis bien amusé en tombant dans un chouette groupe et dans un chouette club. Oui, j’aimerais le quitter sur une bonne note. " Et cela passe par une victoire à Ster ce dimanche.

Arbitre: Hicham Dridelli.

STER: Crespin, Vronen, Lambrechts, Restiglian, Hermant, Delhez, Raskin, Dardenne, Thelen, Gilis, Joao, Scheffer, Calisgan, Boreio, Crisigiovanni, Domken.

FIZE: Denruytrer est suspendu. Erivelton revient de suspension.