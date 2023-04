Football - D3 ACFF B: Huy peut à nouveau croire au Top 5

Mais difficile de trouver de la motivation au sein d’un groupe qui va exploser d’ici quelques semaines. "Cela reste très complexe, opine l’adjoint de Manu Papalino. Certes, l’esprit de compétition est présent. Mais de là à se projeter sur le tour final et une éventuelle montée via celui-ci, je n’irai pas jusque-là."

Au sein du groupe, il faut aussi dire qu’on n’y croit pas forcément. "On peut aller chercher quelque chose de bien, oui, mais on ne se met pas trop cela en tête puisque tout le monde s’en va à gauche et à droite, reconnaît Altin Muaremi, qui portera les couleurs de Dison l’an prochain. Mais je dois bien avouer que ce serait sympa d’affronter mon ancien club en D2 la saison prochaine. Partir sur une bonne note serait la meilleure chose à faire. J’habite à Huy, j’ai envie de tout donner pour le club de ma ville."

Et dans cette optique de potentiel Top 5, cette rencontre pourrait valoir son pesant d’or quand on sait que La Calamine précède actuellement Huy d’une place et de deux unités. "On en garde un très beau souvenir avec cette victoire 1-3 lors du match aller, se souvient Axel Marchand. Nous avions tout de même eu un peu de chance en étant réaliste. Après, cette équipe a pas mal changé depuis lors et évolue avec des joueurs qu’on connaît un peu moins. Mais ce sera un match ouvert car ils peuvent encore croire au tour final aussi. En tout cas, avec ces trois points perdus par Mormont, tout est relancé, cela redynamise le championnat." Et cela ne peut être qu’une bonne chose pour le spectacle lors des trois derniers matchs.

Arbitre: Bilal El Aayachi Agardi, assisté de Genti Keljmendi et Frederic Van Herreweghe.

HUY: Manu Papalino n’avait pas effectué sa sélection à l’heure d’écrire ces lignes. Seules certitudes, Pantot et Passarello sont blessés alors que Pollina est suspendu.