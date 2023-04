Football - D2 ACFF: Warnant peut faire un grand pas vers le titre

En jetant un œil sur le classement et en sortant rapidement la calculette, on se rend compte qu’en cas de six sur six face à Ganshoren et Namur, Warnant pourrait être sacré dimanche dernier à domicile. Mais, pour cela, il faut que son dauphin Meux perde des plumes soit ce week-end, soit le prochain. De quoi commander les bouteilles de champagne rue burettes. "Mais on ne nous donnera pas de points, personne ne nous fera de cadeau, prévient Stéphane Jaspart. La première étape est de revenir de Ganshoren avec quelque chose. Il faut faire le boulot. Et si Meux peut perdre des plumes, c’est encore mieux. "