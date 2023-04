Football - D2 ACFF: Solières veut continuer sur sa lancée

Même si les Rouges savent que Dison est un adversaire redoutable. "On avait perdu chez nous à l’aller en encaissant en toute fin de rencontre. C’est une bonne équipe avec un très bon attaquant. Mais je suis sûr que si on se bat tous ensemble, on peut arriver à les bouger et aller chercher des points" affirme Noah Espeel.

Le jeune défenseur revient sur sa saison. "Pour une première chez les adultes, ça a été. Je sens que je manque encore un peu d’expérience à certains moments à cause de ma jeunesse. Le coach me fait parfois jouer en 6 mais je me sens plus à l’aise défenseur central, explique-t-il. Je préfère être un peu plus en retrait pour pouvoir voir le jeu et jouer football. "

Au niveau de l’équipe, Noah Espeel sait que c’est une saison très compliquée. "Personne ne peut s’imaginer toutes les galères qu’on a connues. Entre les blessés, les suspendus et ceux qui nous ont lâchés en cours de route, c’est une saison vraiment dure. Accrocher le maintien serait une belle victoire " commente le principal intéressé.

Quant à son avenir, Noah Espeel a déjà tranché. "Je serai un joueur de la future équipe de l’Union Hutoise la saison prochaine. C’est un projet intéressant. J’ai la confiance du staff malgré mon jeune âge et ça fait vraiment plaisir" glisse-t-il.

Pour David Pauly, le T2 de Solières, le match s’annonce compliqué. "Sur papier, c’est une bonne équipe. Ils ont des joueurs d’expériences dans chaque ligne. Ils ont de bons joueurs comme Guillaume Legros ou encore leur gardien. Il va falloir être très attentif durant toute la rencontre" ajoute-t-il. Un match où Solières espère bien créer l’exploit.

Arbitres: Alexander Braley assisté de Salih Ödemis et Maria Étienne

SOLIERES: Bairamjan, Bartholome, Espeel, Kabeya, Diallo, Vancoppenolle, Lokando, Hanrez, Crahay, Bacanamwo, Kaba, Mashaka, Benchika, Baresi.