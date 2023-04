Football (D2 ACFF): Jette avait été une référence pour Stockay

L’aller avait été une des rencontres les plus abouties de Stockay depuis le début de la saison. Stockay l’avait emporté 4-1 et avait déroulé quasiment de bout en bout, s’offrant un véritable récital offensif. Ce n’est pas nous qui le disons mais Manu Valoir, le coach stockali, en personne. "On avait été conquérant et, surtout, on avait mis nos occasions au fond, se souvient-il. Mais depuis, pas mal d’eau a coulé sous les ponts pour les deux équipes. Et cette équipe alterne le chaud et le froid. Mais, là, ils doivent signer des résultats car ils jouent pour ne pas descendre. Je m’attends donc à une équipe qui va jouer pour gagner à tout prix. Nous ? On est bien et on montre de belles choses, je trouve même si, des fois, c’est plus dur. Mais on n’a pas d’objectif défini en vue de cette fin de saison. On prend match par match sans se poser trop de questions. On verra où cela nous mènera. Tout ce qui arrive désormais est du bonus vu que le maintien est quasiment assuré."