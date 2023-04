Football (D2 ACFF): Hamoir sait que Seraing est solide

Hamoir face à Seraing. La rencontre aller avait été épique avec ce 0-2 initial et cette remontada dingue de Hamoir qui repassait devant (3-2). "Mais à la dernière seconde, on a pris un bête but, se souvient Raphaël Miceli. Et sincèrement, on l’avait mauvaise. Là, on va affronter une équipe encore plus forte car des gars de chez les professionnels descendent régulièrement. Ils doivent encore se sauver et donnent tout ces dernières semaines. Cette équipe a tous les arguments pour nous embêter avec cette vitesse et ce terrain synthétique auquel on n’est pas habitué. Mais je ne crains pas ce match. J’avais dit avant le match contre Namur qu’on avait les armes pour les battre et on l’a fait. Ici, c’est pareil, je crois. Mais quand je pense qu’ils restent sur un 9/9 à domicile, je sais qu’on va souffrir et que ce sera chaud d’aller chercher la victoire là-bas. J’aimerais cependant qu’on aille prendre quelque chose là-bas… " La tâche ne sera pas facile pour Hamoir qui doit encore aller chercher quelque chose pour se rassurer définitivement.