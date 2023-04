Football (D2 ACFF): Adel Bourard: "Je veux quitter Waremme par la grande porte"

Il reste un mince espoir, mais il en existe encore un petit. Waremme n’est pas encore officiellement descendant de D2 ACFF mais, soyons honnêtes, il faudrait un véritable miracle de Fatima pour voir le Stade se sauver. On ne vexera d’ailleurs personne si on affirme que dans la tête de la plupart des joueurs, les carottes sont cuites. "Oui, je pense que ce sera compliqué d’encore se sauver, avoue Adel Bourard, le médian auteur de 5 petits buts cette saison. Mais, bon, on ne sait jamais dans le foot ce qui peut se passer. Après, on a connu, il faut l’avouer, une saison compliquée. On a eu des tas de soucis qu’on ne pouvait imaginer. Steve Dessart est parti, on n’a jamais eu de vrai numéro 9, etc. Bref, c’est une saison à oublier au plus vite. Pour ma part, je n’ai pas livré une grande saison non plus, il faut être honnête. Mais, bon, il faut maintenant finir en beauté et essayer d’aller chercher un maximum de victoires pour se faire plaisir."