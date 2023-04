Basket-ball - Régionale 2: Un nouvel exploit des Hutois ?

Quand on est capable de prendre la mesure du leader, on ne doit plus craindre personne. C’est le raisonnement simplet que l’on pourrait tenir après le succès de Huy, la semaine dernière, contre Woluwe. Mais Steve Jovenau n’est pas dupe au moment de prendre la direction des installations d’une équipe d’Alleur qui n’a plus le droit à l’erreur si elle veut encore avoir une chance de jouer les play-off. "On va défier une équipe qui sort d’une grosse crise de confiance et qui voudra confirmer son redressement d’autant qu’elle a encore quelque chose à jouer. Ce sera surtout en déplacement, dans une salle particulière, un dimanche à 17h. Bref, pas du tout les mêmes conditions de jeu. Maintenant, il est clair que nous nous déplacerons avec un mental positif au regard de notre dernière victoire et toujours avec cette volonté de progresser. Maintenant, tout le monde sait qu’un match n’est pas l’autre, nous l’avons vécu assez souvent cette saison. On verra donc ce que le terrain nous réserve."