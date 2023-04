Basket-ball - Régionale 2: Haneffe peut assurer mathématiquement son maintien

Mais la montagne ne semble pas trop haute à gravir pour un RBC Haneffe dont on a aimé l’intensité et la cohésion lors de ses dernières sorties. "Dire que nous évoluons sans pression serait mentir car nous sentons encore le souffle de nos concurrents dans notre dos, précise le coach Prinsen. Maintenant, nous y allons avec un esprit un peu plus libéré au regard de nos dernières prestations. Jeudi, nous n’avons pas eu entraînement car les dames jouaient un match d’alignement. Les joueurs ne pourront donc pas évoquer un surentraînement pour justifier une baisse d’intensité dans notre jeu."

Maintenant, au niveau du fond de jeu, tout est assez simple. "Pour une fois, il ne faudra pas motiver les joueurs ou analyser l’adversaire ! C’est un derby et les joueurs se connaissent, c’est un avantage pour moi. Tout le monde connaît les valeurs collectives et l’engagement de Ninane qui a démontré sa valeur. J’attends au minimum la même intensité et la même abnégation de la part de mes joueurs. On a les armes pour réussir quelque chose de positif et on va tenter de le faire, dans la lignée des dernières prestations du groupe", soulignait encore Jérémy Prinsen.

Après cette rencontre, les deux derniers rendez-vous au programme des Templiers proposeront la venue de Woluwe, leader mais défait à Huy la semaine dernière, puis un déplacement à Mont-sur-Marchienne, avant-dernier et sans doute condamné à ce moment-là et contre qui Haneffe pourra prendre les éventuels derniers points pour se sauver. On le voit, après une période de doute, les Hesbignons ont relevé la tête et peuvent aller, objectivement, avec des ambitions de victoire en terres liégeoises. Maintenant, il faudra de l’intensité pendant 40 minutes car les locaux ne baisseront pas de rythme, faisant tourner à profusion leur effectif pour user des adversaires laissant passer des rebonds, quelques balles qui roulent et se retrouvant menés car, au niveau de la volonté, les Calidifontains prennent toutes les balles.