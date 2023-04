Basket-ball - Régionale 1: Un déplacement peu motivant pour les Waremmiens

À Waremme, on ne le cache pas, la fin de saison est complexe à gérer. "Maintenant que nous sommes allés chercher la première place et qu’il n’y a plus rien à gagner, c’est compliqué de garder le groupe focus et déterminé, nous confiait le coach Angelucci. Le calendrier est éparse et long ! Il a fallu tenter de trouver les bons mots pour booster le groupe à se mettre en action pour aller, un dimanche fin de journée, au sud du pays. D’autant que l’on sait que ce sera un match intense, dense, à l’image du premier, peut-être le pire pour nous cette saison, avec une courte victoire 69-58. J’avoue ne pas trop savoir comment sera le groupe, comment sera notre prestation collective. Maintenant, j’ai vraiment demandé à tout le monde de se concentrer d’entrée pour pouvoir vire une rencontre plaisante malgré les circonstances."