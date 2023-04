Une défense de fer alors que, devant, Martin Ceulers signait un retour très remarqué et que Piedbœuf finissait le premier épisode par deux bombes. Le break était fait et, même si Bellaire montait en puissance avant la pause, les Hesbignons répliquaient avec Guillaume Ceulers et Corvers maintenant l’écart à la pause.

Dès la reprise, les Wawas se mettaient définitivement à l’abri en retrouvant leur rigueur défensive alors que deux bombes de Lambion et le bon passage de Deville permettaient de créer l’écart. Un 8-18 bien tassé avant le money-time qui n’allait rien changer. Les échanges étaient certes équilibrés mais les leaders restaient maîtres de la partie, Piedbœuf maintenant l’église au milieu du village. Reste maintenant à attendre les résultats de Spa ce week-end.

QT : 10-25, 20-20 (30-45), 8-18 (38-63), 18-19.

WAREMME B: G.Ceulers 7, Lambion 10, Parent 3, Piedbœuf 17, M.Ceulers 12, Deville 11, Bellem 2, Cools 0, Menu 2, Germay 5, Bastin 0, Corvers 13.