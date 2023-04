Basket-ball - Provinciale 1: La Villersoise reçoit un sacré morceau

Bref, il va falloir sortir un gros match, et pendant quarante minutes, pour avoir une chance de revendiquer une sixième victoire dans ce championnat. La semaine dernière, Lussadissu et ses coéquipiers se sont réveillés trop tard dans la salle de Jupille, devant encore rendre les armes après une course-poursuite consécutive à un "trou" collectif qui ne cesse de miner les prestations des troupes de Damien Deblond.

À ce sujet, le mentor des Rouges n’a pas oublié le match aller. "Sans surjouer, en proposant juste notre jeu, nous avons réussi à les malmener en première période, rentrant même aux vestiaires avec un point d’avance. Puis, en seconde période, on explose complètement, se prenant quarante points. C’est la plus grosse défaite de la saison et elle a laissé des traces. Exploser comme cela en vingt minutes, cela a mis en lumière nos manquements et on a eu du mal à s’en remettre. On sait que cette rencontre sera ultra compliquée mais j’espère que mes gars auront toujours ce match en tête et voudront montrer plus."

Car, comme le souligne toujours Damien Deblond, tout est possible au basket, même si cela ne s’est que concrètement révélé en faveur de ses couleurs. "On n’a toujours pas trouvé cette constance alors que nous pouvons proposer de belles choses. On continue à travailler et à se battre tant que ce n’est pas fini. Maintenant, nous n’aurons pas Nathan Servais qui sortait d’un bon match. Une nouvelle tuile à gérer mais nous ne sommes plus à cela près."

Maintenant, après leur match de ce vendredi à Liège, les Thermalistes seront peut-être un peu "justes" physiquement, ce qui pourrait influencer l’issue de la rencontre. C’est du moins tout le mal que l’on souhaite à un groupe villersois qui mériterait d’aller encore chercher l’une ou l’autre victoire pour finir la saison…