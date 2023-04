Après le sacre, on s’interrogeait sur l’implication et le niveau des Comblinois en visite chez les voisins des Carriers. Mais, d’emblée, les troupes de Ludovic Humblet trouvaient la cible avec un gros collectif, un Hounhanou surprenant claquant six unités et un L’hoest tenant la baraque (16-21).