Kiné au RFC Seraing, le Verlainois Thibault Dewingaerden a fait de sa passion un métier

Le jeune kiné de 28 ans nous explique comment il a atterri à Seraing. "Le Standard et Seraing étaient les deux seuls clubs liégeois pros près de chez moi. J’ai contacté les kinés de ces deux clubs-là car je les connaissais. Et puis, ça s’est mis en place. C’est comme ça que je me suis retrouvé à Seraing" explique Thibault Dewingaerden.

Un stage prolifique à Charleroi

Ce dernier avait déjà pu avoir un petit avant-goût de la vie de kiné dans un club pro. "J’avais déjà fait six mois en tant que kiné avec le noyau pro de Charleroi. C’était un stage pour l’école à la base. C’était une chouette expérience. C’est vraiment après ces six mois-là que je me suis dit que c’est ça que je voulais faire après mes études. Kiné dans le monde du football et, en plus, avoir mon cabinet sur le côté " commente-t-il.

Le Verlainois est présent toutes les semaines chez les Métallos. "À Seraing, il y a pas mal de kinés, donc on tourne assez souvent. On s’organise entre nous. Le travail est réparti entre nous. Étant donné qu’on est plus de kinés, on a plus de liberté, glisse le principal intéressé. Pour les matchs, on fait des tournantes. Avec la descente du club, qui vient malheureusement d’être actée, on fait des tournantes pour les derniers matchs. Que chacun puisse profiter des derniers instants en D1."

Il pourrait rester en D1B

En ce qui concerne son avenir au sein du club, Thibault Dewingaerden pourrait continuer sa passion avec les Métallos la saison prochaine. "On ne sait pas vraiment où l’on va d’un point de vue médical. Normalement, il n’y aura pas de changement. On a réussi à avoir une bonne gestion des blessures, on a fait du bon travail, confie-t-il. Mais bon, c’est le monde du football. Si un nouveau coach arrive et décide de prendre tout son staff avec lui et de nous mettre dehors, on ne saurait rien y faire." Malgré la descente en D1B, le kiné verlainois reste positif. "La descente est malheureuse et sévère. On a perdu beaucoup de points bêtement dans les derniers instants. Mais en D1B, c’est tout aussi pro. La charge de travail sera la même. On va juste revoir l’organisation entre nous, les kinés, différemment" détaille-t-il.

On espère, évidemment, toujours voir Thibault Dewingaerden sous les couleurs des Métallos la saison prochaine.

Bientôt de retour sur les terrains… en tant que joueur

Ancien footballeur, notamment passé par Verlaine, Faimes, Braives ou encore La Clavinoise, Thibault Dewingaerden va rechausser les crampons. Le médian offensif avait arrêté le football par manque d’épanouissement et de motivation. «J’ai arrêté le foot car ça faisait deux saisons que j’étais moins épanoui. Je n’avais plus envie de faire deux entraînements par semaine, plus un match le week-end. Puis, arrivé à La Clavinoise, il y a eu la saison Covid. Pendant que la saison a été stoppée, je ne me suis même pas entretenu» explique le kiné de Seraing.

Un retour favorisé par le fait de côtoyer le monde du football plusieurs fois par semaine. «Au début, le football ne me manquait pas du tout. Puis, à force d’aller régulièrement à Seraing, de voir de belles infrastructures, même si ce n’est pas comme ça partout au niveau provincial (rires), des terrains de foot, des ballons et des gens jouer, ça m’a donné envie de recommencer» confie Thibault Dewingaerden.

Ce dernier sera un joueur de Verlaine B la saison prochaine, un retour chez lui, dans son ancien club. Le futur joueur des Taureaux prépare déjà son come-back. «Physiquement j’ai encore du travail à faire, ça, c’est sûr, commente-t-il. Mais je m’entraîne avec Verlaine B tous les jeudis depuis un mois et demi. Je sens déjà une progression. D’un point de vue footballistique, ça va, je me débrouille toujours bien. Le plus dur, ça sera de retrouver ma condition.»

Une journée type dans la vie d’un kiné à Seraing : «Un suivi journalier»

Thibault Dewingaerden nous explique une journée dans la peau d’un kiné, avec le noyau pro de Seraing. «On arrive vers 8h30. Les joueurs arrivent, eux, vers 9h en général. Mais les blessés ou ceux qui sont susceptibles de ne pas s’entraîner, passent près de nous avant 9h. Il y a un kiné qui voit s’il autorise les joueurs à s’entraîner ou non en fonction de leur gêne ou douleur. Pendant ce temps-là, l’autre kiné s’occupe du «RPE». En gros, il va voir comment le joueur se sent, s’il a bien dormi, s’il n’a pas de contracture inhabituelle. C’est un suivi journalier du joueur. Ensuite, il y a le déjeuner de 9h à 9h30 généralement. Après ça, les soins commencent jusqu’à l’entraînement de 10h30. Quand l’entraînement débute, un des deux kinés va sur le terrain avec les joueurs et le staff. Il est présent au cas où un joueur viendrait à se blesser durant la séance d’entraînement. On peut aussi aider le staff, en préparant le matériel par exemple. L’autre kiné, lui, reste au local et s’occupe des blessés, d’effectuer leurs rééducations, etc. Après l’entraînement, les joueurs reviennent vers nous s’ils veulent des soins ou non. Ça dépend des envies de chacun. Ensuite, s’il y a un repas à midi, on mange tous ensemble. L’après-midi, nous, les deux kinés, restons encore là deux heures. Tout le monde peut venir. Mais en principe, un joueur blessé est obligé de venir aux soins l’après-midi.En général, je suis là deux matinées et deux après-midi par semaine» raconte-t-il. Un rêve devenu réalité.