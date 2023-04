Jogging - Troisième étape du Challenge hesbignon: la côte des ânes ce dimanche à Oleye

"Il y aura quelques petites transformations au niveau du parcours. Les joggeurs passeront un peu plus dans les plantations d’arbres fruitiers. Ce sont des propriétés privées, mais j’ai eu l’autorisation pour que les coureurs puissent passer par là, explique Pascal Legros, organisateur de la course. En ce qui concerne la course en elle-même, c’est un parcours mixte entre des chemins et de la route. C’est un tracé relativement roulant. Mais c’est vraiment une course campagnarde."

En ce qui concerne le départ, il n’aura plus lieu sur le terrain de foot mais devant celui-ci. "La chaussée principale sera fermée, pour garantir la sécurité des coureurs et des spectateurs, raconte Pascal Legros. J’espère avoir le plus de participants possible (rires). 300 coureurs, ça serait vraiment bien. Même si ça ne sera pas facile car il y a les 15km de Liège en même temps et ils risquent peut-être de drainer certaines personnes."

Quant à l’après-course, il y aura tout ce qu’il faut. "Il y aura bien évidemment la buvette du club de Waremme qui sera ouverte pour une 3e mi-temps. Elle est souvent très bonne (rires). Tout le monde est invité à venir boire un verre après le jogging, même ceux qui ne courent pas. C’est très convivial. Il y a toujours une très chouette ambiance. Il y aura également des restaurations et une tombola avec pleins de petits lots. Les vestiaires seront accessibles pour les joggeurs. Sans oublier qu’il y aura une remise de prix pour les trois premiers de chaque catégorie " confie l’organisateur de la course, Pascal Legros.

Entre un parcours agréable, une chouette troisième mi-temps et beaucoup de convivialité, tout semble réuni pour que cette troisième étape du Challenge hesbignon se déroule pour le mieux.