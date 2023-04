Jogging - La Corrida du Boulevard, de l’ambiance pour la bonne cause ce vendredi soir à Saint-Georges

Amusement et ambiance festive. Voilà comment Hervé Maurissen présente cette première édition de la Corrida du Boulevard à Saint-Georges. Cette nouvelle épreuve, qui se tiendra vendredi soir, se veut avant tout bon enfant. " L’idée est de faire un événement sportif afin de renforcer la cohésion sociale , précise l’organisateur. On a mis le paquet niveau ambiance et animation musicale. Évidemment, on n’en oublie pas la remise des prix et un tirage au sort de dossards avec des lots à la clé. Une boisson sera aussi offerte aux coureurs déguisés, on cherche vraiment le côté festif. "