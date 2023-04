Football (P3A) : une nouvelle prolongation du côté d'Oleye

Du côté d'Oleye, on avance vite et bien. Si Nicolas Vandevelde a pour charge de qualifier sa nouvelle équipe au tour final, l'ancien milieu de terrain doit aussi construire un effectif ambitieux en vue de la saison prochaine. Et quoi de mieux qu'une prolongation avant d'affronter ce dimanche l'équipe en forme du moment, Wanze/Bas-Oha B?