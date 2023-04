Football (P1): le jeune gardien Florent Bonnechère arrive à Fize comme second portier

Une arrivée en plus du côté Fize. Cette fois, c’est un jeune gardien qui débarque. Formé à Limont et à Waremme pendant 9 saisons, "club que je remercie au passage", Florent Bonnechère débarque avec un beau bagage. C’est Christian Lallemand, le futur coach des gardiens fizois, qui l’a renseigné aux Villersois. Lesquels ont sauté sur l’occasion. "J’avoue que je ne connais pas grand-chose de Fize mais je sens qu’on a envie de bien bosser, dit cet étudiant de 16 ans. C’était une belle opportunité de progresser." Affichant 196 cm sous la toise, Florent Bonnechère avoue devoir encore améliorer son jeu de pied et sa communication, mais sa taille et sa rapidité sont ses atouts. "Je viens pour apprendre" assure celui qui jouera en 2023-2024 pour la première fois avec des seniors.