Football (Coupe de la province): Hannut se qualifie grâce aux penaltys

Pas round d’observation durant les premières minutes. L’intensité était présente. Après un quart d’heure, Wanze/Bas-Oha se voulait plus présent offensivement. Neerdael de la tête obligeait Racz à la parade. Denorme plaçait de peu au-dessus. Hannut ne trouvait guère de solutions offensives. Il cherchait vainement le bon fil conducteur. Sur une nouvelle offensive des Mosans, Neerdael servait en retrait Moulin qui écrasait trop sa frappe. Les locaux pouvaient s’estimer heureux à la mi-temps de garder la parité.

Le scénario de la première armure reprenait ses droits. Honay servait sur un plateau Moulin qui oubliait de conclure. Toutefois, les visités s’investissaient davantage. Belle frappe d’Adrovic qui flirtait avec le montant. Mais sur un contre rondement mené, Bisconti et Neerdael voyaient leur essai repoussé sur la ligne. Hannut mieux en jambes ouvrait le score par Missé Missé (1-0). Loin de se décourager, les jeunes Mosans repartaient à l’offensive. Gilson sollicitait un excellent arrêt de Racz. Sur un corner de la gauche, Moulin déviait le cuir que Racz ne pouvait sortir du but (1-1). Honay voyait aussi son centre tir rebondir sur la transversale. Ce Bas-Oha-là avait oublié de conclure dans ses bonnes séquences de jeu. Au terme des nonante minutes, la séance des penaltys s’ouvrait avec toute l’incertitude de ces tirs au but. À ce petit jeu, les Hannutois se montraient plus précis avec trois roses. Les Bas-Ohatois beaucoup plus fébriles en n’en plantant qu’une. Une fois de plus, la réalité du terrain se voulait cruelle.

Arbitre: Fabien Laforge.

Cartes jaunes : Geuns, Proix ; Adrovic,

Buts : Missé Missé (1-0, 77e), Moulin (1-1, 87e).

HANNUT : Racz, Cwynar, Javaux, Ouchan, Proix, Père, Geuns, Leloux (70e, Njoya), Adrovic, Missé Missé, Cossalter (74e, Dreze).

WANZE/BAS-OHA : Tombal, Beaujean, Rasquin (83e Louis), Adam, Denorme (62e, Bisconti), Moulin, Mottet, Gilson, Honay, Neerdael, Pessotto (78e Chabot).