Cyclisme - Tom Paquot est en train de manger son pain noir

Pour son arrivée en World Tour, le plus haut niveau du vélo, Tom Paquot a été servi. Il vient d’enchaîner plusieurs courses par étapes très relevées, comme l’UAE Tour dominé par le champion du monde Remco Evenepoel, mais aussi le Tour de Catalogne remporté par Primoz Roglic et celui du Pays Basque gagné par Jonas Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. "Je viens de terminer un très gros bloc, effectivement, commente le coureur d’Intermarché-Circus-Wanty. J’en tire cependant un bilan assez mitigé pour moi. Je pensais en mars que j’allais être un peu mieux que ça en sortant de l’UAE Tour. Mais je n’ai pas eu trop de chance. Sur le Tour de Catalogne, alors que je commençais à me sentir de mieux en mieux, j’ai chopé la grippe."