Basket-ball (D3): Comblain: déconcentration générale pour aller à Sprimont

Depuis l’incroyable vendredi ayant vu Comblain décrocher son 20e succès en autant de rencontres, le titre et la montée, les troupes de Ludovic Humblet ne sont plus montées sur un terrain. Pour la première avec leur couronne de champions, les Comblinois mettront le cap sur les voisins de Sprimont qu’ils ont pris l’habitude de dominer ces dernières saisons. "Mais le contexte est vraiment particulier, inhabituel, et je ne sais pas à quoi m’attendre", nous confiait, en toute sincérité, Ludovic Humblet. "Pour moi, il est inconcevable d’être performant à ce niveau sans travail et préparation de chaque rencontre. Mais, depuis le début de la saison, mon discours a été le même avec le groupe. Je suis conscient des efforts que j’ai demandés à tout le monde, personne dans la Province n’a été mis autant à contribution que mon groupe a qui j’ai demandé énormément de sacrifices. J’ai dès lors promis que dès le sacre conquis, je ne leur demanderai plus rien, je relâcherai la bride. On ne s’est donc presque plus entraîné, les blessés se soignent et on va à Sprimont sans préparation. C’est exceptionnel pour moi mais les joueurs le méritent. " Autopsie ce vendredi face au secteur intérieur la plus puissance de la série.