Basket-ball (P1) - Waremme: un énorme piège à bien négocier

Maintenant, il est vrai que le match décisif, ce sera le prochain, contre Spa… Reste que, pour l’aborder au mieux, sortir d’une victoire serait la meilleure des situations d’autant que Spa, rival numéro 1, enchaînera encore deux rencontres ce week-end (à Liège vendredi et à Villers dimanche) avec un classement qui pourrait fortement évoluer. Maintenant, une chose à la fois et, pour débuter, c’est le déplacement des Wawas dans l’une des salles les plus compliquées de la série et face à une équipe qui n’a pas fini sa saison. En effet, Bellaire est en pleine lutte pour le maintien, espérant maintenant Welkenraedt et Villers derrière et même aller rechercher Dison-Andrimont pour ne plus risquer la relégation. "C’est une équipe qui alterne les résultats, capable de positif comme de grosses déconvenues. Il faudra de toute manière sortir un bon match mais sans changer notre manière de jouer ", annonce Gaudoux. "En effet, cette très petite salle est compliquée à jouer et y trouver ses marques n’est pas chose aisée. Maintenant, nous pouvons aussi tourner cela à notre avantage car, si on garde notre rigueur et notre intensité en défense, nous pouvons leur poser de très gros soucis. À nous à jouer notre basket pendant 40 minutes ! "

Ayant facilement remporté le match aller, Waremme sera tout de même favori même si, depuis, les Liégeois se sont renforcés avec des joueurs "montés" de P2 et capable d’affoler le marquoir. On pointera Lamarche et Muller qui peuvent shooter de très (très) loin et qu’il faudra surveiller comme le lait sur le feu. "On sera au complet, tout est en place pour aller faire un bon match. On ne va pas évoquer les absences en semaine, c’est le lot de tout le monde. Les séances en semaines sont moins intenses mais ce ne sera pas une excuse. "