Badminton - Waremme qualifié pour la finale du Top 16

En clair, les seize meilleures équipes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont réparties en deux poules de huit. Au terme du championnat, les deux meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour la grande finale afin de proclamer l’équipe championne et une accession à la deuxième Nationale.

Pour le club de Waremme, il s’agit d’une première. "C ’est totalement inespéré, explique Martin Léonard, capitaine de l’équipe. Nous n’avions pas spécialement d’objectif en début de saison mais, rapidement, on a commencé à gagner plusieurs rencontres et on s’est dit qu’il y avait la place. Pour le club, c’est énorme de pouvoir atteindre ce niveau."

Tiffany Joannes, Sarah Nivard, Adrien Andréou et Martin Léonard font donc la fierté du cercle waremmien. "L’année dernière, on avait échoué à la quatrième place en raison de la blessure de Tiffany. C’est la récompense de toute une saison", confie Martin Léonard.

Waremme bientôt en nationale ?

Les Wawas affronteront Mont-sur-Marchiennes, premier de la poule B. "Sur papier, c’est du 50/50. À ce niveau, toutes les rencontres sont difficiles. L’objectif, c’est de tout gagner pour monter en Nationale. Ce sera très compliqué car l’équipe de Grâce-Hollogne (NDLR: premier de la poule A), c’est du très costaud ! Tous les joueurs sont classés 1 ou 2. C’est du haut niveau, poursuit le Waremmien qui s’entraîne d’arrache-pied pour être dans les meilleures conditions dans trois semaines. Ce n’est pas toutes les années qu’on peut accéder à cette finale. Toute l’équipe s’entraîne et veut bien performer car ça reste une belle consécration. La Nationale ? Ce ne sera sans doute pas pour l’année prochaine mais pourquoi pas dans quatre ou cinq ans…"

C’est tout le mal qu’on souhaite au club hesbignon.

Un club qui ne cesse de se développer

Avec 200 affiliés, le club de badminton waremmien a le vent en poupe depuis quelques années. Pas étonnant de voir l’équipe fanion truster les premiers rôles sur la scène francophone.

« Parmi les 200 membres, il y a pas mal de jeunes. C’est très positif pour le futur, explique Martin Léonard, également entraîneur. Le comité a également été rajeuni il y a peu. Le membre le plus âgé n’a que 33 ans. On sent qu’il y a un engouement, même si le badminton reste un sport peu populaire et médiatisé.À Waremme, on essaye de tout mettre en œuvre pour attirer des joueurs.» Comme les performances de l’équipe fanion, par exemple.