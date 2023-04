Le Hannutois Guillaume Morelle va retrouver l'équipe nationale de floorball: "Des semaines que je ne pense qu'à ça"

Un tournoi qui a plusieurs objectifs, que ça soit sur un plan collectif ou individuel.

"Sur un plan collectif, l’objectif principal c’est de prendre de l’expérience et un peud’agressivité. C’est ce qui nous a manqué les dern ières fois, confie le futur ingénieur. Sur un plan personnel, je vais essayer de continuer à progresser et de prouver au coach que j’ai ma place dans cette équipe nationale."

Une équipe nationale dont Guillaume Morelle est honoré de porter l’emblème. "Je n’ai qu’une seule hâte, c’est de jouer avec l’équipe nationale belge. Ça fait des semaines que je ne pense qu’à ça. C’est une immense fierté de porter ce maillot-là, j’en profite à chaque rassemblement" raconte-t-il. Avec l’équipe nationale, Guillaume Morelle semble satisfait des efforts qu’il fournit actuellement. "Je pense avoir fait un bon boulot au dernier rassemblement. Le coach a apprécié mon travail, ça fait toujours plaisir" souffle le jeune hannutois.

La Coupe du monde 2024 dans le viseur

En ce qui concerne les prochains rendez-vous qui attendent Guillaume Morelle et l’équipe nationale, c’est du costaud. " On doit se rendre en Suède, en septembre. Sur place, on affrontera les USA. En novembre, on va sûrement affronter l’Espagne, mais ça reste à confirmer. Et puis début 2024, il y aura les qualifications pour la prochaine coupe du monde" note le joueur de 20 ans. Des qualifications qui ne vont pas être faciles, mais Guillaume Morelle y croit. " Si moi je n’y crois pas, qui va y croire ? On a le potentiel pour le faire. On a un groupe jeune avec beaucoup de qualités. On est tous déterminé. C’est mon plus grand rêve, qualifier mon équipe nationale pour la coupe du monde" commente-t-il. Un rêve qu’on lui souhaite bien évidemment d’atteindre rapidement.

Une saison assez mitigée avec son club des Panthers de Hannut

Le jeune hannutois de 20 ans sort d’une saison assez difficile avec son club des Panthers. « La saison a été compliquée. On a eu beaucoup de blessés, ce qui ne nous a pas aidés » glisse-t-il. Mais la rencontre de ce week-end face à Tielt, actuel deuxième de la division, a vraiment été un moment décevant pour Guillaume Morelle et les siens. « On a perdu un match important ce week-end. C’était la rencontre à gagner. Si on perdait, on ne se qualifiait pas pour les play-off. Malheureusement, on a perdu. C’est décevant car l’année passée, on avait réussi à se qualifier. On avait gagné la petite finale et terminé troisième. Après, ce n’est pas forcément une place à laquelle on nous attend. Mais étant donné qu’on y était arrivé l’année passée, on est déçu de ne pas avoir réitéré. Mais ce n’est pas pour ça que c’est une saison ratée » explique-t-il.

Sur un plan plus personnel, le joueur de floorball n’est vraiment pas satisfait. « Statistiquement parlant, c’est très décevant. Je suis beaucoup moins décisif que l’année passée. J’ai de très bonnes qualités défensivement, mais je dois continuer à m’améliorer offensivement. Je dois être plus décisif. Je ne peux pas être content de ma saison. Mais pourtant je me sens quand même bien, j’ai su apporter des choses à l’équipe même en étant moins décisif. J’ai quand même eu un rôle important » confie l’intéressé.

Une saison mi-figue mi-raisin pour le jeune hannutois, qui a su trouver du positif dans le négatif.

Un futur départ en Suède de plus en plus probable: «Le jeu en vaut la chandelle»

Il y a deux ans, Guillaume Morelle nous avait fait part de son envie de partir un jour à l’étranger, afin de faire connaître « son » sport. Une envie, qui semble de plus en plus ressembler à un projet concret. « Je compte partir en Suède début septembre 2024. J’aimerais continuer mon master d’ingénieur là-bas. Et bien évidemment, j’y vais principalement pour le côté sportif. J’ai envie de goûter à un environnement plus professionnel et de progresser encore plus » explique-t-il. Une décision assez compliquée à prendre mais qui, selon lui, en vaut la peine. « Je suis très enthousiaste à l’idée de partir là-bas. Mais je me pose également beaucoup de questions. Abandonner ma famille et ma copine, ce n’est pas quelque chose de facile. Je sais que ça sera compliqué, mais je sais également que le jeu en vaut la chandelle. Je suis prêt à payer ce prix-là, confie Guillaume Morelle. J’ai des objectifs assez élevés. Être sportif, c’est faire des sacrifices. Je pense de cette façon depuis des années. Je sais que partir dans un autre pays, seul, loin de ma famille et de mon confort de vie, me fera grandir en tant qu’homme. »

Le jeune sportif hannutois a l’air déterminé et ambitieux. Un potentiel futur voyage, qui fera sûrement de lui un nouvel homme, mais également un nouveau joueur de floorball. Tout profit pour notre équipe nationale.