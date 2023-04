Football (P4A): les frères Thibaut et Nathan Streel s’épanouissent à Jehay B

Formés en partie à Verlaine, ils s’imposent comme des titulaires indiscutables au sein du milieu de terrain jehaytois. "L’an dernier je jouais avec l’équipe première, rappelle Thibaut, le plus âgé. Il fut un temps, j’en avais un peu marre du football et je suis retourné avec l’équipe U21."

"Moi j’ai été surclassé cette saison et je me suis trouvé dans la même équipe que mon frère, raconte Nathan. Une fois le nouveau coach (NDLR: Antoine Thomas) arrivé, il nous a appelé afin d’aider la P4. Cela dit, nous faisons toujours partie de notre groupe en école de jeunes et d’ailleurs nous avons terminé premier de notre championnat."

Leur relation sur le terrain ferait rêver n’importe quelle famille. "C’est vrai que nous nous entendons très bien, souligne l’aîné. Je pense que cela se ressent lorsqu’on nous voit jouer ensemble. On se comprend plus facilement qu’avec d’autres joueurs."

Si leur talent n’est plus à démontrer, l’envie est de rester à Jehay. "Je me sens très bien ici, je ne vois pas pourquoi j’irais voir ailleurs, répond le cadet. L’ambiance est géniale et j’arrive à trouver mon compte." Même son de cloche pour son grand frère. "Je n’ai pas d’ambition particulière, assure le numéro 7. Hormis peut-être de continuer comme cela se passe actuellement."

Élégants lorsqu’ils foulent les pelouses de notre arrondissement, leur esprit de combativité n’est plus à prouver. De plus, les longues foulées de ces derniers vers l’avant sont le reflet d’une qualité technique hors pair.

À Jehay, le présent est d’actualité avec cette course à la deuxième place et un tour final quasiment assuré, mais l’avenir est aussi en jeu. En comptant sur son école de jeunes, comme ils l’ont fait avec les frères Streel, autant dire que les Jehaytois ont un bel avenir devant eux.