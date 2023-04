Warnant: sans Aharrh

Pour aller à Ganshoren, Biscotti revient de suspension. Aharrh (élongation aux adducteurs) est blessé. "J’ai donné congé mardi car mes gars, qui sont toujours les mêmes dans le noyau, en avaient besoin" explique Stéphane Jaspart.

Verlaine: des retours

Pour aller à Tubize, Reciputi et Van Hove sont toujours blessés. Temou (genou) et Ramadani (genou) sont incertains. Gallina a repris comme Tchamdjou repris. Dago n’est plus malade. Tom Constant quittera Verlaine fin de saison.

Stockay: sans Rayane

Pour défier Jette, Stockay ne pourra pas compter sur Bernier. Raynane (cheville) n’est pas disponible. "Et sa blessure nous inquiète, confie Manu Valoir. Mais on verra bien comment ça se passe. Une opération en fin de saison n’est pas impossible car sa blessure est quand même sérieuse… "

Solières: trois blessés

Pour aller à Dison, Pascal Bairamjan ne pourra pas compter sur Amine Jiyar, Christopher Verbist et Aymeric Baumans. "Ils sont tous les trois blessés", déplore le T2, David Pauly.

Hamoir: R.A.S.

Comme d’habitude depuis quelques semaines, pas d’info du côté de Hamoir. "Tout va bien" assure Raphaël Miceli.

Waremme: 2-3 à Aywaille

Pour recevoir Rebecq, Deflandre est suspendu. Julin revient, lui, de suspension. En amical mardi, Waremme s’est imposé 2-3 à Aywaille,

D3 ACFF

Huy: deux blessés

Au repos la semaine dernière, les Hutois recevront La Calamine au complet puisque tout le monde sera bien présent, hormis les deux blessés de longue date que sont Pantot et Passarello.

Provinciale 1

Geer: une équipe décimée

Alors que Aerts et Vandebosch sont de retour pour aller à Elsaute, la liste des absents s’agrandit malgré tout. Bouhriss a une déchirure de 1 à 2 cm. Georges et Litran ont repris la course. Vrijdags et Brassinne sont blessés au genou. Emons est lui aussi blessé, tout comme Docquier. Henquet, quant à lui, est touché à un talon.

Faimes: trois retours de suspension

Simon, Mostade et Grommen reviennent de suspension pour affronter Malmedy. "Le reste du noyau est moblisable et on va essayer de finir la saison de la meilleure des manières" assure le coach ad intermim Luc Ernes.

Wanze/Bas-Oha: les A soutiennent les B

L’équipe de Jean-Yves Mercenier ne s’est pas entraînée ce mardi. À la place, ils sont allés encourager la P3, qui disputait un match de championnat. Pour aller à Eupen, le groupe est donc au complet.

Hannut: la liste des absents s’agrandit

Alors que Nicolas Henrot est sorti sur blessure dimanche, son frère Stefano est de retour de suspension.

Ouchan et Lopresti, eux, le sont toujours. Comme annoncé, fin de saison pour Pasteels, Spadaro et Formica, tous les trois blessés qu’on ne verra pas, du coup, pour affronter Melen. A noter que Laurent Père quittera le club fin de saison.

Fize: sans Denruytrer

Pour aller à Ster, Denruytrer est suspendu. Erivelton revient de suspension.