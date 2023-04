Basket-ball (D1): fin de saison pour Chloé Bully

En D1, fin de saison, déjà, pour Chloé Bully et son club de Boom. Ambitieux en début de saison, le Phantom a terminé à la cinquième place, avec une défaite de plus que les Panthers de Liège. Les deux clubs se sont retrouvés en quarts de finale du championnat. Victorieuses en déplacement lors de la première manche, les Panthers se sont qualifiées en deux manches sèches avec Cop lançant les débats et une Franquin dominant la raquette. Peu en réussite, Bully et ses coéquipières voyaient donc leur saison se terminer alors que les Liégeoises défieront les Kangoeroes de Malines, champion en titre.