Luca Royen après l'exploit de Huy face à Woluwe en R2: "Nous n'avons aucun regret"

Mais ce sera un retour en P1 pour Huy… et sans Luca qui fera son retour à Haneffe en R2. "C’est un transfert assez logique en fait. Je viens de là et j’y habite. J’ai quitté le club après 11 ans car il n’y avait plus d’équipe AWBB pour moi et certains de mes coéquipiers. Huy a accepté de nous accueillir pour continuer à nous former. Maintenant, pour continuer à évoluer en R2, Haneffe était un choix logique et même naturel pour moi, explique l’intéressé. Je pourrais continuer à aller de l’avant, apprendre au contact de joueur expérimenté dans une division qui me convient alors qu’au niveau déplacement, tout sera clairement plus simple pour moi. Mais, avant cette nouvelle aventure, on veut tenter d’encore gagner des matchs avec Huy."