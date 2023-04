D’autant que les Liégeois avaient déjà joué vendredi et que leur effectif était privé de titulaires, notamment au niveau de l’impact dans le jeu intérieur. Malheureusement, il n’y a pas eu de suspense dans cette rencontre car Hannut allait vivre une soirée sans.

Sans réussite, Sans impact et sans puissance défensive. Une soirée avec un noyau limité et un marquoir allant rapidement prendre des allures de punition pour des Verts pris à la gorge et n’arrivant pas à stopper les shooteurs adverses. Alignant des transitions et des paniers faciles, les Liégeois prenaient confiance et s’enflammaient. 10, 20, 30 et presque 40 points d’écart. Un score du simple au presque double… Une bien mauvaise soirée face à un adversaire plus motivé décrochant mathématiquement son maintien même en cas de 3 descendants.