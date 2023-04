Wanze/Bas-Oha B enchaîne et s’offre le scalp de Couthuin

On va arrêter de le dire, c’est promis, mais où va s’arrêter Wanze/Bas-Oha B ? L’équipe de Laurent Mievis vient d’infliger la première défaite en 2023 pour Couthuin grâce à une performance collective tout simplement remarquable. "Je ne sais pas où ils vont s’arrêter, remarquait un Laurent Mievis assez ému. Nous étions beaucoup plus forts. Le premier but est un modèle du genre, Stéphane reconnaît d’ailleurs totalement la supériorité adverse, ce qui prouve que nous étions meilleurs et ce, alors que certains joueurs commencent à être au bout du rouleau avec tous les matchs que nous venons d’enchaîner."