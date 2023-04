Football (P3A) - Olivier Otte (Fraiture Sports): "Parfois, il vaut mieux reculer pour mieux rebondir"

Même du côté du club condrusien, on se rend bien compte que les carottes sont pratiquement cuites. L’heure est au grand nettoyage en vue de la saison prochaine. "Nous devons retrouver une identité propre au club, relève l’adjoint. Il doit y avoir un mélange entre la jeunesse du club et l’expérience de nouveaux joueurs afin de viser quelque chose de beau. On ne va pas parler de titre, mais plutôt de tour final."

Et ainsi enfin pouvoir retrouver quelques sourires qui ont rapidement disparu de la circulation du côté du club. On ne peut plus logique après une aussi longue période de disette sans le moindre succès.