Football – P3A: Fraiture Sports s’adjuge un renfort de choix

Bien que la descente d’un échelon semble inévitable, Sébastien Baucamp et les siens préparent la saison prochaine d’une belle manière. Et cette fois, c’est au tour de Corentin Hintzen de s’installer rue de Liège. "J’ai joué avec lui à Couthuin et je sais que c’est un top transfert, se réjouit l’entraîneur fraiturois. Ce n’était pas la première que j’essayais de le faire venir avec moi. Maintenant c’est chose faite et il va nous apporter une réelle plus-value. "