Football (P2A) : Braives acte une nouvelle arrivée ce mardi 11 avril 2023

Quelques jours après son revers contre Ferrières, Braives s’est activé en coulisses en vue de la saison prochaine. Ainsi, Romain Gennee, un joueur né en 2006, évoluera chez les Sang & Or en 2023-2024. "C’est un latéral gauche formé à Waremme, au standard et cette année à Wanze, explique-t-on dans les rangs braivois. Il est rapide avec une excellente technique en mouvement doté d’un gros volume de course."