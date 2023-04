Football national – Huy va récupérer les trois points contre Mormont, le score de 0-1 entre Hamoir et Warnant confirmé

Mais l’arbitre de la rencontre, Kevin Desimpele, avait accordé un coup franc pour une faute sur la ligne du grand rectangle comme le montraient les images de la caméra alors que la ligne fait bel et bien partie du rectangle. Selon les Hamoiriens, un penalty aurait dès lors dû recevoir en penalty en leur faveur. Mais leurs arguments n’ont pas été entendus ce mardi soir et ils ont été déboutés. Le score de 0-1 est dès lors confirmé et le classement ne bouge donc pas d’un iota.

Dans une autre affaire, dont nous vous parlions dans nos colonnes de ce matin, Huy était en passe de récupérer les trois points du match contre Mormont (NDLR: alors que les Hutois s’étaient inclinés 2-0) puisque les Luxembourgeois n’avaient inscrit qu’un seul U21 sur la feuille de match au lieu de deux.

Mormont avait contesté cette version mais a finalement fait machine arrière et a avoué sa faute. Dès lors, les Hutois vont récupérer les trois points, les Mormontois écopant d’un score de forfait.