Football - D2 ACFF : Warnant s’offre les services du Rochefortois Thibault Monmart et de Noah Mievis (Verlaine)

On l’avait connu à Huy et à Stockay. Et après un passage de trois saisons du côté de Rochefort, Thibault Monmart va effectuer son retour dans l'arrondissement de Huy-Waremme. C’est en effet Warnant qui s’est attaché les services du joueur de 29 ans, capable d’évoluer à pas mal de postes différents sur un échiquier. Un pion qui sera plus qu’utile à Stéphane Jaspart tant les qualités du garçon ne sont plus à démontrer, lui qui connaît le football national comme sa poche.