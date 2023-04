Basket-ball (P3) - quel avenir pour Huy? "Le comité ne mouille pas assez"

Mais cette aisance offensive allait disparaître au fil des minutes.

Les deux bombes de Gustin et le travail intérieur de Paeleman dans le 2e quart permettaient de maintenir l’équilibre à la pause (39-39). Mais, malgré les efforts d’un Gustin continuant à porter son équipe à la reprise, en ne marquant plus que 23 points au 2e acte, les Hutois ne pouvaient pas survivre. "Est-ce parce que l’on s’est vite vu trop beau, trop forts et trop expérimentés mais, comme à l’aller, on a laissé les jeunes Jupillois dans le match et, dans la dernière ligne droite, ils n’ont pas tremblé alors qu’on ne rentrait plus rien, regrettait encore le coach Aubert. Comme à chaque fois qu’il y a un step à faire, un cap à franchir, l’équipe ne répond pas présente. On est toujours dans une bonne dynamique, il n’y a pas d’énervement, mais on n’arrive pas à se sublimer."

"Le comité ne se mouille pas assez"

Il faut dire qu’il n’y a plus rien à gagner en cette fin de saison pour un groupe qui va exploser. "On sait que certains partent, d’autres montent en P1 où ils vont clairement devoir travailler et avancer dans leur basket pour y être compétitifs. Maintenant, pour le futur, je trouve que le comité ne se mouille pas assez. La décision, bonne selon moi, de faire monter les jeunes dans cette équipe semble prise, mais on n’a encore pas de confirmation. Idem pour le coach. J’ai dit que j’arrêtais et que j’allais seulement m’occuper de la direction technique. C’est comme si on attendait que je solutionne tout. Les joueurs attendent le coach et une ligne de conduite mais j’ai peur que cela devienne tard car les autres clubs avancent et les contactent."

Bref, il faut que cela bouge dans les prochaines semaines car, à l’image de la P2 de Verlaine, le chantier est encore important à Huy.

QT: 24-17, 15-22 (39-39), 13-15 (52-54), 10-16.

HUY: Sarleti 0, Content 4, Royen 10, Gustin 18, Demany 7, Vandenbossche 0, Tiquet 2, Mornard 2, Paeleman 15, Lambert 4.