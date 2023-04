Basket-ball (P1): Suite au revers de Spa, Waremme B peut aller chercher le titre

Pour cela, les données du problème n’ont pas vraiment changé puisqu’il faut de toute manière battre Spa, dans deux semaines, lors d’un duel au sommet. Car, si Waremme B gagne, il aura deux victoires d’avance et peut-être l’average (NDLR: les Wawas avaient perdu l’aller de 5 unités). Il restera alors à rester devant Alleur car, en cas d’égalité directe avec les All Blacks, ces derniers ont l’average de leur côté.

Par contre, élément très important, en cas de revers contre Spa, tout sera différent. Avec un average négatif sur ses deux rivaux, Waremme B ne serait pas champion alors qu’en cas d’égalité à trois, ce serait Alleur qui serait sacré car il a décroché trois succès lors des duels directs entre les clubs.

Comme l’année dernière, les Wawas se retrouvent donc au coude à coude avec le club d’Alleur (NDLR: champion lors de la dernière journée l’an dernier), mais avec son équipe B. Maintenant, peut-on raisonnablement croire que les All Blacks accepteraient de faire monter leur deuxième équipe ? Objectivement, non, puisqu’ils ont déjà refusé catégoriquement les play-off et que le recrutement effectué semble plus pour la P1 que pour la R2.

Bref, cela va être le terrain qui décidera de la fin de saison, on en est convaincu. Et le programme de chacun des clubs renferme des pièges. Ainsi, pour Waremme B, le programme proposera un déplacement à ne pas louper dans la salle d’un Belaire qui ne peut plus perdre, puis le match décisif contre Spa et enfin un déplacement chez les condamnés de Welkenraedt.

Pour Spa, il y a un déplacement à Liège vendredi et un autre à La Villersoise dimanche avant le choc contre Waremme B et enfin la venue d’un Dison-Andrimont qui devra peut-être encore gagner.

Pour Alleur, le calendrier est le moins complexe avec un déplacement à Hannut, la venue de La Villersoise et un périple à Bellaire.