Basket-ball (analyse): une seule victoire pour les équipes de Huy-Waremme en provinciales

En P3, deux scores fleuves et pas de surprise pour les Villersois et les Hannutois. Il faut dire qu’entre des Rouges à l’effectif encore hétéroclite n’arrivant pas à trouver la cadence et des Hesbignons opposés aux 2e de la série, le casting était compliqué dès avant le lancement des rencontres. Individuellement comme collectivement dominés, les deux groupes ont enregistré de douloureuses défaites.

Petit coup d’œil en P4 et, là aussi, deux revers amers. Pour les Braivois, leur salle n’a pas suffi que pour ralentir la puissance de feu d’un Haut-Pré qui n’a rien laissé au hasard. Remportant tous les quarts, les Liégeois avaient la mainmise sur le match de la première à la dernière minute.

Idem pour des Hutois rapidement renvoyés à 10 points dans la petite salle de Jupille. Malgré un bon 3e quart de Roba et consort, le dernier quart était un calvaire (25-9) et le marquoir sans appel.

Enfin, terminons par une note positive venant de Hamoir. Quinten et ses coéquipiers ont décroché une victoire logique et peu contestée sur Sprimont. Un premier quart pour donner la leçon (21-11) puis une 2e période facilement lancée (51-17) dans le sillage de T Pire puis Constant et Verdin, les Rats enregistraient un nouveau succès positif… mais logique.