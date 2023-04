Sports moteurs: vainqueur au TAC Rally, le Hamoirien Maxime Potty est dans une excellente forme

Cette victoire s'est obtenue après une solide bagarre avec la Hyundai I20 Rally2 du Liégeois Cédric Cherain, même si ce dernier s'est vu infliger une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé dès le premier chrono. Tout au long de la journée, les écarts n'ont jamais excédé les 12 secondes même si le Hamoirien voyait le Liégeois revenir sérieusement dans ses rétroviseurs au fil des chronos.

Néanmoins, malgré une bagarre à coup de dixièmes de secondes dans les dernières spéciales de la journée, Maxime et Renaud ont remporté leur second rallye cette saison "On était partis dans l'optique du podium car c'est le type de rallye où il est plus important de ne pas perdre de points que d'en gagner beaucoup. Au final, on s'est encore battu pour la victoire et on l'a obtenue. Cédric Cherain a pourtant fait un meilleur choix de pneus dans les derniers chronos, mais on a su résister. C'est chouette de pouvoir gagner un rallye de cette façon-là."

Plus de doute, le duo Potty-Herman est à coup sûr favori pour le titre. "Avec les points qu'on marque, c'est clair que c'est possible, mais tout est possible dans l'autre sens aussi. On est en tête du championnat depuis l'Haspengouw et tout se passe bien, mais il faut continuer à ne pas faire d'erreurs, et s'amuser."

La suite, c'est à Namur que ça va se jouer. Le premier rallye sur deux jours de la saison.

"On va aborder cette épreuve de la même manière que les autres. Pas de pression, de bonnes recos, de bonnes analyses des vidéos. Ça marche plutôt bien jusqu'à présent. Le parcours l'année passée nous a vraiment bien plu, on sait davantage se lâcher. On verra ce que ça donne, comme d'habitude", termine Maxime Potty.