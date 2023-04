Futsal (Ligue - D2B): Oreye s’impose dans le derby des frères ennemis face à Waremme

Dès l’entame de match, les débats sont plutôt équilibrés et plaisants. Si les deux équipes se créent chacune des occasions, ce sont bien les Sucriers qui vont trouver la faille en premier. Une ouverture du score à laquelle l’Escale répond un peu avant la mi-temps.

En deuxième période, les Orétois semblent être un peu amorphes. Leur possession devient insipide et les Wawas en profitent pour se montrer très dangereux en reconversion. Mais, à force de se casser les dents sur la défense locale, les visiteurs vont laisser des espaces derrière. La sanction ne tarde pas et Oreye tue le match en quelques minutes à peine et réalise ainsi un bilan parfait dans le derby cette saison. "C’était vraiment un chouette match contre une très belle équipe. Je pense que nous avons su marquer au bon moment ce vendredi. Pour un derby, j’ai trouvé l’ambiance sur les parquets excellente" tenait à souligner Damien Kremer.

En face la déception était évidemment grande. Incapables de marquer, les jeunes Waremmiens ont fini par se découvrir. Une nouvelle fois. "Le score du match est forcé. Nous avons craqué en fin de match comme souvent cette saison d’ailleurs. Ces passages à vide nous coûtent cher, pointait un des cadres de l’équipe, Cédric Vreven. Dommage car tout le monde avait conscience de l’importance de ce match surtout que les jeunes se souvenaient du match aller qui était leur premier avec le club. "

Restera maintenant aux Waremmiens à inverser la tendance la saison prochaine face à un Oreye qui s’apprête à prendre un tournant avec le pas de côté de Damien Kremer.

OREYE : Derwael, Cwynar, Vanderveck, S.Luga, Musick, Klein (1), Julin (2), Impagnatiello (1).

ESC.WAREMME: Sacha, Vreven, Berrafato, Denooz, Touri, Salim (1), Joachim.

Ligue (Division 3C)

À cinq, compliqué d’y croire pour Wallons Y Fallais

Gedinne - Wallons-Y Fallais : 12-2

Un (fameux) concours de circonstances, voilà ce qui pourrait encore sauver Fallais de la relégation à l’échelon provincial. Difficile néanmoins de croire à ce petit miracle quand les Braivois se déplacent à cinq joueurs du côté de Gedinne. « D’autant plus que les adversaires étaient plus nombreux avec notamment deux,trois jeunes qui avaient de la course. Ce qui n’aide pas face au vieillissant Fallais » préférait sourire un des cadres de l’équipe, David Parent. Et pourtant, l’expérience a longtemps tenu tête à la fougue locale.

« Nous avons réalisé une bonne première période. Ce n’était d’ailleurs que 3-2 à la mi-temps grâce notamment à un superbe but en pleine lucarne d’Allard » soulignait le capitaine.

Malheureusement pour la bande à Parent, l’illusion ne durera pas longtemps après la pause. « Nous avons été dominés dans tous les secteurs du jeu et avons fini par totalement décrocher physiquement une fois que l’adversaire a eu quelques buts d’avance » pestait le Fallaisien. Reste maintenant aux Braivois à gagner leurs deux dernières rencontres en espérant que Mont perde ses trois dernières. Quand on vous parlait de concours de circonstances…

WAL.-Y FALLAIS : Destat, Vlaeminck, Allard (2), Vanderschueren, Parent.

Ligue (Division 1)

Flémalle a oublié de remonter après la mi-temps

Auderghem - Flémalle : 8-4

Après avoir été contraints au repos forcé suite à l’accident survenu dans leur salle une semaine plus tôt, les Mosans retrouvaient les parquets à Auderghem. Un adversaire qui ne leur réussit pas spécialement. « En plus, chez eux, la salle est vraiment immense. Mais étonnamment ça ne nous a pas déstabilisés au début de match. Nous faisions bien circuler le ballon mais nous avons galvaudé une énorme occasion » pestait Vincent Creppe.

En face, les locaux ne se font pas prier pour profiter d’un (premier) cadeau flémallois. « Et puis, sans spécialement bien jouer, nous parvenions à recoller au score à chaque fois que l’adversaire remarquait un but. Certes, j’avais l’impression que nous courions un peu partout mais à la mi-temps tout semblait rester possible. Mais c’était bien l’arbre qui cachait la forêt» illustrait le mentor des visiteurs.

Et c’est peu de le dire. Au retour des vestiaires, Cagnoni et consorts semblent totalement absents des débats. Un florilège de mauvaises passes et de mauvais choix plus tard et les voilà finalement battus 8-4. « Nous avons été totalement inexistants. Heureusement, nous restons très bien placés pour l’accession aux play-off étant donné que plusieurs concurrents directs vont bientôt s’affronter » soulignait Vincent Creppe.

FLÉMALLE : Creppe, Piccoli (1), Meunier, Hoven, Cagoni, Ribeaucourt (2), Cossalter, Thys (1), Pousset.