Alors que les Geerois pouvaient réaliser un (nouveau) grand pas vers le titre, les gars d’Arnaud Danon ont sombré à domicile. "Je ne l’explique toujours pas, explique le coach. On marque rapidement et certains pensent que cela va aller tout seul. On est complètement passé à côté face à une équipe de Haneffe qui n’a jamais rien lâché. Là, on a pris une belle claque dans la figure. C’est la première fois que l’on encaisse autant. Ça va nous faire du bien avant de reprendre notre marche en avant. " Côté des Templiers, on fait évidemment la fête. "La victoire est logique et méritée, avance Alain Jeanfils. Mes joueurs ont été costauds défensivement. C’est la preuve que l’équipe monte en puissance."

Buts : El Fassi (1-0, 4e), Augusto Marcos (1-1, 10e), François (1-2, 20e), Warnotte (2-2, 29e), François (2-3, 56e), Laruelle (2-4, 89e), François (2-5, 90e).

Wasseiges B 2 - Hannut B 3

"Dès la première seconde, c’était tendu, explique Jonathan Huens. Malheureusement, l’arbitre n’a pas été à la hauteur. C’est frustrant car il y avait la place pour l’emporter. On est tombé dans le piège hannutois..." "Pour une fois, cela a tourné en notre faveur, glisse Sébastien Wauthier. Ce ne fut pas une belle rencontre de football car il y avait beaucoup trop de tension. Néanmoins, cette victoire récompense les joueurs pour leur beau travail depuis quelques semaines."

Buts : Christiaens (0-1, 16e), Maquet (1-1, 33e), Bucur (1-2, 43e), Njoya (1-3, 67e), Heysecom (2-3, 89e).

Strée B 2 - Fize B 3

En supériorité pendant la deuxième période, les Stratois ont été battus. "C’est dommage, confie Guy Ekwalla. En deuxième mi-temps, on a tout tenté pour revenir au score." Dans le camp d’en face, Fize B enchaîne un deuxième succès de rang. "Les joueurs ne lâchent rien", commente Raphaël Mathieu.

Buts : Zielonka (0-1, 6e), Mihesso (0-2, 15e), Jashanica (1-2, 26e), Benzaktit (2-2, 51e), Delchambre (2-3, 53e).

Lensois B 2 - Faimes B 4

À domicile, les Patronnés ont fait douter les deuxièmes de classe. "On a livré une superbe première mi-temps, se réjouit Michael Tombal. Malheureusement, on a oublié de tuer le match et Faimes, qui mérite sa victoire, en a profité." "Ce ne fut pas un grand match, dit André Brugmans. On marque trois fois sur phase arrêtée, ce qui n’est plus arrivé depuis de nombreuses semaines. Cette victoire permet de continuer à croire à la deuxième place, je suis très content."

Buts : Adam (1-0, 30e), Macorig (1-1, 42e), Tihon (1-2, 72e), Cimino (1-3, 78e), Laruelle (1-4, 81e), Poncelet (2-4, 90e).

Marchin B 0 - Amay B 2

Dans ce choc de bas de tableau, Amay B a pris la mesure de la lanterne rouge. "C’est une victoire méritée, note Claude Bolly. On a raté beaucoup d’occasions dont un penalty. Merci à la vieille garde d’avoir dépanné l’équipe en raison des absences."

Buts : Nieland et Delforge.

Couthuin B 2 - Vaux-Borset 3

Rencontre à rebondissements entre Couthuin B et Vaux-Borset. "On est passé par toutes les émotions, reconnaît Geoffrey Verlaine. On a fait douter Vaux-Borset, cela reste une belle prestation contre une équipe plus forte que nous. Bravo à mes joueurs."

Buts : Delannoy (2) pour Couthuin B, Hart et Thoz (2) pour Vaux-Borset.